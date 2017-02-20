南投縣社區環保小學堂甄選 出爐

環保署為協助社區透過環境調查，提出解決環境問題的方法，以及為協助績優的環保社區或在地民間團體轉型為「環保小學堂」，透過在地人力及資源，以「深化環境教育意涵」及「培育在地產業發展力」的運作模式，希望藉由環境調查與改造的方式，進行社區環境教育扎根工作。

南投縣環保局日前在縣體育場辦理「106年度社區環境調查及改造 、環保小學堂推廣計畫」申請須知說明會，並聘請專家學者審查。經甄選結果排序為埔里鎮清新社區發展協會、埔里鎮一新社區發展協會及仁愛鄉楓林社區發展協會共3處，並提報至環保署進行複核。

環保局表示，所提報的3處社區發展協會皆已通過環保署核定，希冀透過社區環境調查及改造計畫和環保小學堂推廣計畫，逐步整合在地人力及資源，不僅讓社區髒亂及閒置空間的環境獲得改善，更藉由社區及民眾互相參訪、經驗交流與分享，提供優質的環境教育學習場所，建立正確環境保護知識、價值、態度及技能，進而培養社區民眾對環境負責任的行為與守護社區對環境友善盡己之力。

(中時)