因應禽流感 嘉縣移動管制31禽場
嘉義縣日前送驗的東石鄉陳姓及黃姓養禽場，經農委會家畜衛生試驗所確診，分別感染H5N2及H5N6高病原性禽流感，嘉義縣家畜疾病防治所接獲動植物防疫檢疫局指示後，18日下午完成包含雞鴨鵝等2禽場撲殺清場作業共計634隻，防治所長李建霖指出，朴子烏骨雞3禽場及東石雞鴨鵝混養2禽場，半徑1公里內移動管制共31場，移動管制作業已全數完成，採樣作業預計於本周完成。
李建霖表示，目前只要是主動通報，或家禽健康情形良好，但檢出禽流感陽性且無家禽異常死亡記錄者，經所在地動物防疫機關確認後，都已提高撲殺補償經費至評價額的8成，呼籲業者應每日自主觀察場內家禽健康狀況，若有異常應立即通知所在地動物防疫機關協助檢診及後續處置，不但可避免疫情的散播，同時也可以減輕場內的損失。
(中時)
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