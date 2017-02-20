基層農會大勝 藍軍仍掌控各縣農會與全國農會

全台286家基層農會19日舉行改選，結果仍維持藍大於綠局勢，被視為指標性的雲林縣，基層鄉鎮市農會選舉，藍營仍掌握大多數會員代表，日後的縣級農會、全國農會代表選舉，依舊是藍軍的天下。

民進黨執政後積極搶攻農會版圖，其中雲林縣由民進黨立委蘇治芬操盤，鎖定9鄉鎮為重點目標，希望打破長期由前縣長張榮味為首的農會勢力，結果仍是舊勢力大獲全勝。

張榮味胞妹、現任立委張麗善表示，農會選舉綠營挑戰藍軍，結果與預期的一樣，農民還是選擇長年與他們站在一起的藍營，顯示農民沒有被綠營訴求的「藍綠對決」影響，這是對藍營的肯定。

雲林縣農會總幹事簡明欽表示，縣農會共有65席會員代表，各基層鄉鎮市農會將依會員人數多寡，選出3至5席縣農會代表，縣農會將不分黨派，做好自己的本分，以維護農民權益為最優先考量。

(中時)