布里斯本國際藝術節 六甲赤山舞團代表台灣參加

六甲赤山表演藝術坊成立短短5年，已征戰國內外許多民藝節、藝術節等，今年則將代表台灣參與布里斯本國際藝術節演出。（萬于甄攝）

六甲赤山表演藝術坊融合扯鈴、舞蹈及台灣廟會文化等，讓表演內容精彩多元豐富，近期則加緊排練要前往澳洲表演的舞曲。（萬于甄翻攝）

為順利出國表演，赤山表演藝術坊過年期間，前往許多活動場合演出募款，湊齊部分出國旅費。（萬于甄翻攝）

六甲赤山表演藝術坊由林奇姿一手創立，保留傳統文化並融入創新概念，雖成立短短5年，但早已是國內外各大表演藝術節常客，今年3月赤山表演藝術坊將代表台灣，參加布里斯本國際藝術節，不過日前卻面臨經費短缺，所幸在民間企業挹注下，可望順利出團。

布里斯本國際藝術節3月10日、11日在澳洲昆士蘭登場，今年在台南市政府文化局推薦下，由赤山表演藝術坊擔任開場及壓軸表演團隊，舞團拿出4年未演出的壓箱寶，希望讓國際看見台灣的傳統文化藝術，不過，出國表演對赤山表演藝術坊來說，卻是另一個挑戰的開始。

赤山表演藝術坊負責人林奇姿表示，出國演出的18位舞者來自各年齡層，從國小到社會人士都有，大家必須暫時放下工作、課業等，義無反顧的練習，將傳統文化帶出台灣。此次團員出國經費需約130萬，起初募款困難重重，所幸後有不少在地企業挹注，包含赤山龍湖巖、南六公益基金會、南元農場、南良集團、蘭都觀光工廠、佛光人、六甲恆安宮及信澤實業有限股份公司等，減輕不少經費負擔。

過程中，赤山表演藝術坊曾到六甲媽祖廟慶元宵、鹿耳門聖母廟搶春牛等地為募款演出，都獲得民眾如雷掌聲，現出國團費尚缺30萬左右，林奇姿說，剩下的經費會讓要出國的團員負擔一些，畢竟使用者付費，孩子也要學習付出，不能一昧的等待援助。

赤山表演藝術坊今年除擔任布里斯本國際藝術節開場及壓軸演出，3月11日也有專場100分鐘的表演，團員們為此每周4天，每天練習3小時，準備將近5個月，就是希望將台灣傳統文化技藝躍上國際。

(中時)