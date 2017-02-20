賞櫻不必跑遠！嘉義石棹、金獅村廣福宮就有
嘉義地區賞櫻不必再跑到阿里山國家森林遊樂區，嘉義縣竹崎鄉中和村長洪銀盛及金獅村長林炳煌，為吸引遊客、推廣在地觀光發展，在石棹周遭及金獅村廣福宮遍植昭和櫻與山櫻花，預估2月底3月初才能看見盛況。
中和村長洪銀盛表示，遊客只要在石棹及知名觀光勝地「霧、茶、雲、霞、櫻之道」周遭，在櫻花季都能看見櫻花身影，大多集中於櫻之道。
洪銀盛說，不要讓整山僅一種綠色顏色，有些單調，因此選擇適合種植在海拔1000至1500公尺的昭和櫻，該花開起來將呈現粉紅色，相當浪漫，但目前僅開2成，預估2月底3月初才漸漸盛開。
林炳煌表示，金獅村廣福宮在兩年前就已開始種植，該地點位在廣福宮後方(嘉166線56K處)，目前已累積2900株，「櫻花山林」將是竹崎鄉觀光新亮點。
林炳煌說，附近有觀音瀑布，以及正在動工的太平雲梯，遊客回程也將會經過，預期帶來龐大的觀光人潮，可望促進經濟、觀光發展。
(中時)
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