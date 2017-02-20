零簽約金旅美圓夢 何紹彬拚一個機會
去年在中職選秀會落選，前中信鯨隊三壘手何献凡之子何紹彬，年初赴美參與加州冬季聯盟賽事，以亮眼的守備表現為自己爭取到一紙邁阿密馬林魚小聯盟約，「圓夢」站上美國職棒舞台。
22歲的內野手何紹彬從平鎮高中畢業後，選擇到國內業餘球隊發展，待過崇越隼鷹、台北市成棒隊，之後再回到崇越，去年投入中華職棒選秀，但未獲球隊青睞，何紹彬說：「很難過，但為了夢想，還是要振作起來。」
他透過經紀公司的安排，自費前往美國參加加州冬季聯盟賽事，守備能力被馬林魚相中，「他們說喜歡我的守備，覺得我處理球不會急。」何紹彬也說：「自己在台灣表現不是很好，很幸運能被(馬林魚)看見。」
透過赴美打獨立聯盟為自己迎來挑戰美職小聯盟的機會，何紹彬笑說：「去就是賭一把了。」儘管沒有簽約金，月薪也僅1千多美金，他仍想圓夢闖一回，「年紀大了，會去到那裡的選手，就是想要一個機會。」
過去以擔任二壘手為主的他，在冬季聯盟時改守游擊，不僅迅速上手，才練一個月就靠此守位為自主爭取到旅美機會，但何紹彬認為，之後還要再加強臂力和打擊能力，身材單薄的他，更需要增重並增強肌力。
何紹彬預計3月5日向球隊報到，從1A起步，對於首個旅美球季的期待，他笑說：「希望能算隊上打得算好的，早點爬到2A。」
(中時電子報)
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