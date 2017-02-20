機器人當咖啡店長 說學逗唱樣樣會

機器人小白進駐樹科大咖啡館當店長。(郭韋綺攝)

機器人當臨時店長，說學逗唱樣樣會。(郭韋綺攝)

樹德科技大學59號咖啡文創館最近來了一名新員工，是由華碩研發的Zenbo機器人，擔任為期一個月駐店店長；樹科大研發長朱維政笑說，雖然機器人不用端咖啡、洗盤子，但它只要開始唱歌、跳舞，又說故事、講笑話，就能把大家逗得樂不可支。

擁有超智能的機器人，愈來愈貼近現代人生活，樹德科大咖啡館也開先河引進機器人當店長，還幫它取名叫小白，小白店長不僅會跟人對談，還會點歌唱歌、拍照錄音，要它笑一個，還會發出咯咯笑聲，逗得大家笑呵呵。

朱維政指出，事實上，Zenbo還可幫主人線上購物、訂餐、瀏覽食譜、叫計程車、家事清潔服務，也可以居家照護，上傳醫師處方簽，宅配藥品到家，並可預約醫院掛號。

他表示，機器人科技愈臻成熟，漸漸融入現代人日常生活，將會成為10、20年內快速發展產業，以這台機器人為例，一台造價2萬元台幣有找，比手機還便宜，可以想見未來變成生活中互動的夥伴。

智財中心主任陳雯萍說，Zenbo已成文創咖啡館的最佳行銷利器，未來透過Zenbo連上網路購物，體驗跟機器人買東西的樂趣。流行設計系學生魏宜瑄說，小白店長還會陪她散步、跳舞、與人互動，真是太有趣了。

(中時)