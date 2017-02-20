等了13年終於又合作 網瘋貼林心如、蘇有朋經典同框照
改編自東野圭吾作品、由蘇有朋執導的電影《嫌疑人X的獻身》即將推出，近來團隊忙著做宣傳，尤其角色的部分以剝洋蔥的方式一點一滴揭密，吊足觀眾胃口，而今終於輪到最受矚目的女主角「陳婧」曝光，林心如以一句「你的陳婧已上線，今天早餐想吃點什麼？」，宣布加入主演陣容，這也是繼《情深深雨濛濛》之後，蘇有朋與林心如睽違13年難得的再一次螢幕合體，網上因此掀起一股「回憶殺」風潮。
林心如、蘇有朋這對超級好友感情好到不行，但在戲劇作品上，卻已有13年未曾一同合作，如今《嫌疑人X的獻身》圓了兩人的期盼，也圓了廣大粉絲們的夢，據《新浪娛樂》報導，蘇有朋對於好友林心如的加盟，表示：「心如剛結束婚禮就立即進組，而且全程素顏出鏡，讓我非常感動。她是我永遠的革命戰友」，一番話讓眾人回想起當年瓊瑤劇中的兩人。
十多年前「五阿哥X紫薇」、「杜飛X如萍」的浪漫回憶瞬間席捲粉絲的心，因此林心如宣布自己就是《嫌疑人X的獻身》女主角，讓網友大呼驚喜，留言區瞬間被回憶淹沒，眾網友紛紛貼出《還珠格格》、《情深深雨濛濛》中，她與蘇有朋的經典同框照，笑稱一直都盼望杜飛與如萍幕前再合體，如今總算是盼到了！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。