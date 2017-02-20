等了13年終於又合作 網瘋貼林心如、蘇有朋經典同框照

林心如宣布擔綱蘇有朋新片的女主角，讓網上掀起一股回憶熱潮，粉絲直呼終於盼到「杜飛X如萍」重聚了。(取材自微博)

改編自東野圭吾作品、由蘇有朋執導的電影《嫌疑人X的獻身》即將推出，近來團隊忙著做宣傳，尤其角色的部分以剝洋蔥的方式一點一滴揭密，吊足觀眾胃口，而今終於輪到最受矚目的女主角「陳婧」曝光，林心如以一句「你的陳婧已上線，今天早餐想吃點什麼？」，宣布加入主演陣容，這也是繼《情深深雨濛濛》之後，蘇有朋與林心如睽違13年難得的再一次螢幕合體，網上因此掀起一股「回憶殺」風潮。

林心如、蘇有朋這對超級好友感情好到不行，但在戲劇作品上，卻已有13年未曾一同合作，如今《嫌疑人X的獻身》圓了兩人的期盼，也圓了廣大粉絲們的夢，據《新浪娛樂》報導，蘇有朋對於好友林心如的加盟，表示：「心如剛結束婚禮就立即進組，而且全程素顏出鏡，讓我非常感動。她是我永遠的革命戰友」，一番話讓眾人回想起當年瓊瑤劇中的兩人。

十多年前「五阿哥X紫薇」、「杜飛X如萍」的浪漫回憶瞬間席捲粉絲的心，因此林心如宣布自己就是《嫌疑人X的獻身》女主角，讓網友大呼驚喜，留言區瞬間被回憶淹沒，眾網友紛紛貼出《還珠格格》、《情深深雨濛濛》中，她與蘇有朋的經典同框照，笑稱一直都盼望杜飛與如萍幕前再合體，如今總算是盼到了！

(中時電子報)