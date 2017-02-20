認識天穿日 頭份公所萬顆氣球造女媧補天情景

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頭份公所以萬顆氣球打造女媧補天情景，相當吸睛。（黎薇攝）

為了讓年輕一輩認識客家天穿日，苗栗頭份市公所有別於以往市集、園遊會方式舉辦天穿日，今年規畫在中正館打造天穿日故事館，館內擺放各項遊戲裝置，透過互動遊戲認識天穿日由來，還以2萬多顆氣球打造1層樓高的造型女媧，展期至3月5日，歡迎親子前來會場互動拍照。

相較於以往唱歌跳舞慶祝天穿日，頭份市公所今年一改傳統做法，從16日至3月5日有在公所中正館規畫客家日特展，透過簡單文字和圖片，讓民眾了解天穿日的傳說與習俗，並延伸女媧補天的現代環保寓意。

特別的是，展館規畫許多趣味遊戲，利用小朋友最愛的大型氣球裝置，打造一層樓高的女媧補天情境，讓小朋友認識天穿日傳說。

同時展場也結合環保愛地球大富翁、補天知識拼圖等環保觀念，以寓教於樂方式，在玩樂中傳達天穿日的精神意涵。

頭份市徐定禎邀請大小朋友一起來參觀玩遊戲，透過親子互動，認識天穿由來，也一同重視環保議題。

(中時)