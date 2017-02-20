獎來獎去獎不停 水保局豐收的一年
農委會水土保持局去年獲獎無數，榮獲行政院「第8屆政府服務品質獎」、行政院公共工程委員會「公共工程金質獎」、行政院國家永續發展委員會「國家永續發展獎」，肯定該局在推動自主防災的貢獻、落實治山防災與生態保育兼顧之理念，以及推動水土保持工程生態保育工作。
此外，勞動部「公共工程金安獎」更是肯定其對推動職業安全的努力；而內政部「TGOS加盟貢獻獎」則是對於該局不遺餘力的推動流通圖資莫大的鼓勵，成果相當豐碩。
「獲獎只是起點，象徵著必須承擔更大的責任！」水保局表示，在局長李鎮洋帶領下，將持續推動整體性治山防災、集水區保育治理，強化流域綜合治理能力，加強山坡地調查與監督管理，精進土石流警戒應變監測網，強化防災資訊整合體系。
並推動農村再生，提供農村社區跨域協助，發展創新經營模式，促使農村社區產業朝企業化經營或結合企業加值發展，提升農業價值，提高農民所得，吸引青年返鄉創業。面對全球極端氣候變遷及農村永續發展國際潮流，該局兢兢業業，與時俱進，持續透過創新思維與加強國際交流合作，以提升施政績效。
水保局強調，水土保持與農村再生是百姓賦予政府的責任，而保護人民生命財產安全更是水土保持局責無旁貸的義務，該局不斷精進與努力，構築嚴密的防減災網絡，維護並確保國人幸福與家園安全，並讓國土得以永續發展。
(中時)
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