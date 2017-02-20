新化分院組醫療團 成功切除3公斤大腫瘤
「地區醫院不比醫學中心差」衛福部台南醫院新化分院日前替一名77歲男性患者，完成罕見巨大的小腸腫瘤切除術，該腫瘤直徑達30公分，重約3公斤，如同一名新生兒的體重，院方經2次手術後，該名患者已順利出院。
新化分院院長莊仁賓指出，因該名病患因同時有精神疾患，對於身體異樣痛楚較無法明確表達，導致腫瘤在體內長大到直徑30公分、重達3公斤，去年8月下腹部及雙腳開始水腫後才被療養院照護員發現，轉往院內家醫科就診。
院方以腹部超音波及電腦斷層檢查，在小腸空腸端發現超過20公分的腫瘤，隨即由莊仁賓會同肝膽腸胃內外科及血液腫瘤科醫師，組成腸胃腫瘤整合性醫療團隊，去年9月14日開刀取出直徑約30公分、3公斤重的腫瘤，並確診為胃腸道基質瘤，相當罕見。
莊仁賓說，胃腸道基質瘤為發生在胃腸道中的罕見腫瘤，每年每100萬人約有10到20人得病，台灣每年約有300例新增病例，胃腸道基質瘤以胃部腫瘤較為常見，症狀為消化道出血、腹部不適、腹痛等，不過卻有20%患者無明顯症狀。
由於該名病患腫瘤已達30公分，恐早有腫瘤轉移情況，果真在術後3個月發生腸沾黏，今年1月初新化分院也在其肝臟發現一處3公分疑似轉移病灶，再度進行肝臟轉移病灶切除併小腸剝離手術。
術後病患雖順利出院，但仍長期接受標靶治療及定期追蹤，所幸健保有給付，讓家屬免於負擔龐大醫療費用。
(中時)
關鍵字：衛福部台南醫院新化分院
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