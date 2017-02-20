掌握智慧城市商機 新北成立產業聯盟
新北市智慧城市產業聯盟廠商，今天成立產業聯盟，希望透過產官的結合，運用資訊與通信科技(ICT) 產業與國際媒合對接，共同分享智慧城市與物聯網的發展經驗，拓展商機。
新北市電腦商業同業公會理事長金際遠表示，只要是與人的生活有關的產業，包括智慧圖書館、長期照護、防災等，有數據、有規則的應用，透過雲端就可以發展智慧城市。
金際遠希望將來將電腦產業發展到電腦工業，前提是政府要有一些想法，現有的警政治安監視系統，可以結合消防救災系統，紅綠燈系統可以結合交通事故解決方案，但政府要建立軟硬體整合規格，甚至創意發想，才能創造商機。
新北市長朱立倫致詞表示，台灣是科技產業王國，與物聯網結合，升級為智慧產業後，能解決醫療、交通、治安、不當勞動檢舉等問題。
他說，一個宜居的城市，不只要有產業發展，也應該透過產業合作，讓城市變得更聰明，讓生活更便利，讓政府更有效率。
市府經濟發展局表示，在物聯網時代，ICT將主導全世界的智慧城市建設，並提供民眾全方位的物聯網服務。智慧城市包括智慧化、無人化、整合停車APP資訊的「智慧路邊停車系統」、雲端照護系統。「新北市智慧城市產業聯盟」未來將朝第三方法人化的組織發展。1060220
(中央社)
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