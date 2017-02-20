傳美擬改貿易赤字算法 為重談協議鋪路

我要評比

「華爾街日報」今天引述參與討論人士說法報導，美國總統川普政府正考慮改變美國貿易赤字的計算方法，可能有助強化政治論據，藉以重新談判關鍵貿易協議。

根據路透社，消息人士告訴「華爾街日報」（WSJ），研議中的主要想法，是能否將「再出口」從美國出口統計中排除。再出口是指商品進口到美國，然後轉往其他國家。

川普一直對多項貿易協議非常不滿，包括與墨西哥和加拿大的北美自由貿易協定（NAFTA）。報導說，透過運用擴大貿易赤字的衡量指標，有望提供他政治影響力，藉此大刀闊斧推動改變。

若政府採用這種新算法，對墨西哥的赤字將變成將近2倍。

華爾街日報報導，美國貿易代表署（USTR）公務員反對利用新算法準備資料。

報導說，儘管他們依令辦事，這些公務員曾解釋為何不贊同這項做法。

美國貿易代表署高級官員葛里芬（Payne Griffin）回應華爾街日報，表示官員離決定採取新做法還差得遠。

報導引述他的話說：「我們與商務部開過會，而我們說：『是否有可能蒐集那些其他統計資料？』」1060220

(中央社)