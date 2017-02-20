澎湖農漁會改選 支持響應反賄選

106年農漁會選舉先後展開，澎湖選情趨於單純，澎湖地檢署檢察長鄭鑫宏親自赴農漁局宣導反賄選，與會理監事都一致支持反賄選。

基層農漁會改選正展開，農會甫於昨天完成會員代表與小組長選舉，接下來是選舉理監事和聘任總幹事，漁會的選舉流程正好晚農會一個月再進行，澎湖地區農漁會選情比本島來得單純。

澎湖地檢署檢察長鄭鑫宏今天親赴澎湖區漁會，結合理監事會議進行反賄選宣導，與會的理監事及漁會主管共計20餘人，都以行動來支持反賄選。

鄭鑫宏表示，農漁業在澎湖經濟發展中佔有重要地位，許多農漁產品也靠農漁會經銷，農漁會與民眾生活息息相關。選出好的農漁會代表，理、監事及理事長，總幹事等相關人員才能為廣大的會員及民眾謀取最大的福利。

澎湖地檢署呼籲「i幸福檢舉賄選，人人有責」，選民或候選人若有相關檢舉情資可撥打0800-024-099檢舉專線或撥澎湖地檢署(06)9214-669 檢舉專線，檢舉獎金最高可達新台幣200萬元，請大家踴躍提出檢舉，維護良好的選風。1060220

(中央社)