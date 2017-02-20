澎湖農漁會改選 支持響應反賄選
106年農漁會選舉先後展開，澎湖選情趨於單純，澎湖地檢署檢察長鄭鑫宏親自赴農漁局宣導反賄選，與會理監事都一致支持反賄選。
基層農漁會改選正展開，農會甫於昨天完成會員代表與小組長選舉，接下來是選舉理監事和聘任總幹事，漁會的選舉流程正好晚農會一個月再進行，澎湖地區農漁會選情比本島來得單純。
澎湖地檢署檢察長鄭鑫宏今天親赴澎湖區漁會，結合理監事會議進行反賄選宣導，與會的理監事及漁會主管共計20餘人，都以行動來支持反賄選。
鄭鑫宏表示，農漁業在澎湖經濟發展中佔有重要地位，許多農漁產品也靠農漁會經銷，農漁會與民眾生活息息相關。選出好的農漁會代表，理、監事及理事長，總幹事等相關人員才能為廣大的會員及民眾謀取最大的福利。
澎湖地檢署呼籲「i幸福檢舉賄選，人人有責」，選民或候選人若有相關檢舉情資可撥打0800-024-099檢舉專線或撥澎湖地檢署(06)9214-669 檢舉專線，檢舉獎金最高可達新台幣200萬元，請大家踴躍提出檢舉，維護良好的選風。1060220
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。