反空汙 屏東環保局：檢討管制重點方向

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屏東縣環保局今天針對空汙大遊行回應表示，最近將舉辦公聽會檢討空汙管制重點及方向；對於全國第二差的潮州地區，將爭取經費進行空品成因分析。

環保局長魯臺營說，近期內將召開屏東縣空氣品質管制策略公聽會，邀請專家學者檢討屏東縣現階段及未來空氣汙染的管制重點及方向。

另外，也將向環保署爭取經費，包含輔導民間客貨運業者老舊柴油車加裝濾煙器、推動電動巴士及電動共享車制度、設置校園空氣盒子、增設枋寮空品測站、推動潮州地區空品淨區管制計畫、推動農廢減燒循環經濟計畫、推動砂石專區科技監控汙染示範計畫等，以改善空氣屏東品質。

魯臺營指出，反空汙遊行訴求要求檢討暫停「高屏地區空氣污染物總量管制計畫」爭議部分，如果現就要求檢討認可準則等法規並停止高屏總量管制，除了將失去對業者認可排放量的限制，且新設或變更達一定規模的工廠也無需取得足供抵換量就可在區內設廠，形同放寬現有總量管制相關規定限制，對空品改善沒有助益。

他說，高屏地區空汙總量管制計畫應持續推動並加強聯稽管制，以減少高屏區汙染負荷。

魯臺營並表示，對於潮州站空氣品質高居全台第2差的測站，已向環保署爭取空品成因分析計畫，以界定空氣汙染來源，檢討目前所推動的管制工作，並作為下階段努力的重點。

環保局表示，屏東縣秋冬季節PM2.5平均濃度約為夏季的2.5倍，空汙來源約有6到7成不是本地產生。近3年統計資料指出，屏東空品不良率(AQI)民國103年31%、104年28.6%、105年26.3%，逐年下降；另細懸浮微粒(PM2.5)濃度105年24.6μg/m3，較104年26.8μg/m3也有所改善。1060220

(中央社)