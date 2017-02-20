美國家體操隊醫伸魔掌 40名女選手提告

哥倫比亞廣播公司（CBS）電視新聞雜誌節目「60分鐘」（60 Minutes）19日踢爆，美國國家體操隊隊醫納沙（Lawrence Nassar）遭3名體操隊前成員指控性侵的細節。

繼1999年到2001年美國韻律體操冠軍霍華德（Jessica Howard）和1995年到2000年美國體操隊國手安托林（Jeanette Antolin）對納沙提出指控之後，2000年雪梨奧運美國體操隊銅牌得主丹澤雪兒（Jamie Dantzscher），也跳出來公開指控納沙性侵。

丹澤雪兒13歲時首次求診納沙，當時她是美國青年體操代表隊成員，但為背痛所苦。

丹澤雪兒告訴60分鐘，「他會把他的手指伸入我『體內』，並把我的腿搬動，他告訴我會感覺到體內啪的一聲，而這會讓我的臀部歸位，減輕我的背痛。」

丹澤雪兒說：「這種事情一直持續到雪梨奧運，我18歲的時候。」

安托林說，她直到去年才瞭解，以前經歷的所謂治療其實是性侵。

她說：「那就像1顆點亮的燈泡滅了。我信任這位隊醫。也知道我孩提時很弱勢，我從來就不知道這種事情是很不恰當的，這讓我崩潰。」

加州律師曼里（John Manly）代表40多位女選手對美國體操聯盟（USA Gymnastics）提告，指控聯盟未來善盡職責保護她們。

曼里說，納沙20多年來染指侵害的女孩可能多達數百人，許多是在美國名教練貝拉（Bela）和卡羅里伊（Marta Karolyi）掌符，在德州國家訓練總部營區執教時。

曼里指出，「我相信，1996年以來的每屆奧運體操隊，都有人慘遭他的魔手侵害。」

他說：「這位隊醫是個嚴重的掠奪者。這起事件凸顯，沒有人監督把關，保護這些女孩選手，美國體操聯盟和卡羅里伊美國體操隊訓練中心（Karolyi Ranch）念茲在茲的是得牌和金錢。」

53歲的納沙因在密西根州性攻擊1名孩童，去年11月被逮，目前在押並不得交保，並於12月依擁有兒童色情物遭聯邦起訴。

納沙矢口否認所有指控，聲稱他只是進行合法的醫療作為。

出面指控的幾位前女國手都指，卡羅里伊訓練中心瀰漫沉重壓力，以及情緒濫用的氛圍，女孩們都擔心出面投訴會落得奧運夢碎的下場。1060220

(中央社)