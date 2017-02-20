日本機器人飯店 明年台灣上海設點

日本媒體報導，2015年7月開幕的機器人飯店頗受消費者青睞，母公司計劃明年起在日本國內與海外增設10個據點，包括台灣、上海都在規劃名單之中。

日本長崎市佐世保市主題樂園「豪斯登堡」在2015年7月中旬有個相當有特色的飯店正式揭幕，主要的服務員被說「不是人」，因為從櫃檯、門房到行李員，全都是機器人。

界面新聞引述日本經濟新聞報導指出，飯店開幕之後就相當獲得消費者青睞，加上開幕正值暑假期間，入住率接近100%。去年3月飯店擴建為144個客房，但人類員工卻從最初的30人減少到9人，機器人則大幅增加到186台。

現在這家去年11月正式獲得金氏紀錄認證為世界上第1個由機器人擔任工作人員的飯店，正規劃跨出日本國境，預計在2018年赴海外擴點，包括台灣與中國大陸上海都在名單之中。未來兩岸民眾都將有機會能親身體驗全方位機器人服務。

事實上，不光是這家飯店已經以人工智慧取代飯店服務人員，國際連鎖飯店龍頭希爾頓集團去年也和IBM合作測試以機器人取代櫃檯人員，喜達屋酒店集團（Starwood Hotels & Resorts Worldwide）期下的Aloft飯店在2014年時就已經使用機器人進行客房服務，皇冠假日飯店也開始使用機器人。1060220

(中央社)