傳馬英九不請自來 郝辦駁斥

我要評比

中國國民黨副主席郝龍斌競選辦公室發言人徐巧芯今天表示，前總統馬英九應邀出席郝龍斌辦公室成立茶會，郝辦感到振奮，但媒體卻指馬英九不請自來，完全沒有可信度，令人遺憾。

徐巧芯晚間表示，郝龍斌辦公室成立茶會，邀請身為前主席的馬英九參加，是很自然的事；得知馬英九能夠出席，郝辦感到相當振奮。

她說，郝辦在發出成立茶會邀請時，馬英九就是邀請名單之一；馬英九17日下午回覆，表示願意出席，郝辦18日告知媒體，馬辦也向媒體證實這項消息。

徐巧芯表示，從邀請到向外界公布，這一連串的過程當中，兩邊都相當尊重彼此，沒有任何放話、小動作，雙方並沒有任何不快。郝龍斌辦公室非常感謝馬英九願意出席致詞給予祝福。1060220

(中央社)