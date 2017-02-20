台南智慧黑客松 高齡化智慧照護主題奪冠
市府經發局為促進產業升級，17日起為期3天，在成功大學辦理「2017台南智慧黑客松競賽」活動，19日公布競賽結果，由WhizLocator團隊以「高齡智慧照護室內定位系統」為主題，因應未來高齡化社會，奪下此次的冠軍及人氣獎項。
經發局副局長殷世熙表示，市府積極推動相關創意產業，去年舉辦台南市創新創意競賽活動，作為新創企業的前期育成輔導，今年則以智慧醫療為主軸，舉辦台南智慧醫療黑客松競賽活動，吸引來自台灣各地約120人次參加。
台南智慧醫療黑客松競賽17日到19日在成功大學展開，3天下來選手各自組團腦力激盪，激發出不少優秀的創意點子，19日下午進行簡報評選，冠軍由WhizLocator以高齡智慧照護室內定位系統，奪下冠軍及人氣獎項。
面對台灣人口社會逐漸高齡化，WhizLocator團隊發表藉由智慧照護定位系統，不僅能夠傳送資訊也相當方便，並可及時發送危險警示訊息，獲得評審青睞。經發局表示，今年期望藉由智慧黑客松的辦理，挖掘創新醫療科技，進而帶動國內智慧醫療的發展，建構高度友善的智慧生活環境。
(中時)
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