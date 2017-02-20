花蓮》金門619砲戰老兵 老照片尋找遺漏同袍
一個也不能少，「被遺忘的戰爭」金門619砲戰，花蓮共有141名士兵參戰，戰後各自復員，歷經半世紀，直到兩年才被政府納入退撫照顧，老兵蘇玉山及陳振光手持老照片尋訪22名老兵，希望將這遲來的榮民證，親手交給當年浴血同生的老戰友。
當年隨軍移防金門的老兵蘇玉山說，57年前的6月19日那天，共軍突然砲火齊發，逾17萬枚砲彈朝金門轟炸，火力僅次於古寧頭與八二三戰役，造成不少花蓮子弟兵負傷，雖然事隔逾半世紀，回憶起當時砲彈碎石四射的景象，迄今仍歷歷在目。
「想到還是會流淚!」80歲的蘇玉山說，當時只是20歲的年輕小夥子，接到緊急派令後就被立即調往台南準備前往第一線戰場，連跟家人告別的時間都沒有，戰爭打了2年之久，戰爭期間家人連他的死活都不知。
陳振光表示，這段被遺忘的歷史，鮮少有人重視，當年在金門戰亡及存活的役男各自復員返鄉後，並未受到政府任何照顧，歷經老兵們多年奔走，2015年政府終於將當年駐紮金門的陸軍199梯次義務兵倖存者，納入退輔條例輔導對象，比照榮民享有公費就養金。
對於這個遲來的好消息，老兵蘇玉山及陳振光等人，近年來不斷拿著戰後攝下的紀念照片，四處尋訪花蓮141名的同梯老戰友，有的老兵幾年前已經離世，但也順利幫助22名老兵確認身分，申請獲頒榮民證書，不少老兵聚首話當年，追憶年輕時光。
但因搬遷、凋零與個資問題，迄今仍有多名戰友失聯，雖然已經年邁八旬，但他們仍不願放棄，盼在有生之年，讓這群被遺漏的失聯老兵也能享有榮民待遇，若有認識照片中的後代家屬，請主動與陳振光0974015812、蘇玉山0933483713或與國防部聯絡，盡快取得榮民身分。
(中時)
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