竹縣民宿協會17家業者 推9折聯合促銷
新竹縣觀光民宿協會今年推出17家業者聯合促銷方案，到年底前，憑旅展優惠海報截角都可享平日房價9折優惠。協會理事長田臺明表示，海報印製新竹縣觀光地圖，長期保存一整年都可享受住宿優惠。
田臺明指出，新竹縣各地觀光景點都有在地特色民宿，新竹縣觀光民宿協會推動「好客台灣、魅力竹縣」活動有28家會員參加，其中有17家加入聯合促銷活動，在台中春季國際旅遊大展中推出的優惠海報截角，享平日價9折優惠，可持續使用到今年12月30日。
優惠海報印製有竹縣的各地景點及會員民宿資訊，消費者可保存使用一整年，上網查詢各民宿的詳細資訊，找到適合的民宿。
田臺明表示，竹縣民宿各有特色，位於新埔鎮的早苗莊園就是位於「田中央」的民宿，距離九芎休閒農場及知名的新埔粄條不遠；位於橫山鄉的登美山莊，擁有庭園景觀，飯店出身的老闆還會供應美食；二泉湖畔咖啡位於峨眉鄉，鄰近峨眉湖的湖光山色；山水屋位於北埔，環境清幽，鄰近北埔老街。
(中時)
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