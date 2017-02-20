花蓮》花蓮區漁會改選　參選人數創紀錄

花蓮 ▲花蓮區漁會3月18日將進行會員代表、小組長改選，圖為漁會向日廣場。（許家寧攝）

花蓮 ▲花蓮區漁會今年選情激烈，漁民登記人數創往年參選紀錄。（許家寧攝）

花蓮 ▲花蓮區漁會會員代表選舉，下月18日登場。（許家寧攝）

花蓮區漁會3月18日將進行基層改選，與4年前每個選區幾乎同額競選的情況相比，今年的漁會代表、小組長參選人數爆炸！打破漁會往年參選紀錄，花蓮區漁會總幹事目前有漁會理事林俊吉、漁會秘書李凱明有意角逐，完成遴聘登記。

連續17年獲得花蓮績優漁會總幹事的王鐙億，去年4月間理事林阿爐「無預警」臨時提案要求解聘王鐙億的職務，9名理事中僅2票反對，通過解聘提案，讓連任五屆的王鐙億得知後大呼「錯愕！」也被外界認為漁會總幹事選戰提前開打！

花蓮區漁會公布選舉人數統計，今年全縣漁會會員投票人數共有3906人，會員代表登記參選人數更是突破往年紀錄，44人將爭搶27席，其中吉安地區登記最激烈，應選2席，就有5人參選，而美侖地區登記最多，應選4席有6人完成參選登記。

其中參與漁會總幹事遴聘的林俊吉長子林家賢也登記參選美侖地區會員代表，讓其他參選代表備感壓力；至於往年幾乎都是同額競選的漁會小組長，今年也出現激烈競爭，全縣漁會小組長應選13席，今年登記參選人數多達31人。

總幹事方面，漁會秘書李凱明獲前總幹事王鐙億全力相挺，將力抗現任理事長簡光臺支持的理事林俊吉，由於漁會目前選情激烈程度被外界認為「不輸給農會！」賄聲賄影傳聞也引起檢警調高度重視，花蓮地檢主任檢察官王怡仁表示，「比照選舉規格！」將嚴密監控，加強查察賄選。

(中時)