WBC》許基宏狀況佳 今排進先發對上古巴
中信兄弟許基宏，今年入選經典賽中華隊，雖然在入選前曾因傷勢復健進度困擾，不過現在一切都沒有問題，昨也在對上世大運熱身賽中，2打數擊出2支安打展現好手感，今也被排進對上古巴的先發陣容。
總教練郭泰源回應：「就是排排看，加上許基宏狀況不錯，試試看其他的打線排法。」首度在熱身賽被排上先發，許基宏指出，目前就是造自己的節奏，好好的調整狀態。
2013年經典賽預賽在台灣進行，讓許基宏印象深刻，他指出，上一屆真的很感動，加上又是台灣打，這次自己首度入選，期望能夠再度幫助中華隊贏球，為球迷製造美好的回憶。
這次前往首爾高尺巨蛋進行預賽，也將是許基宏的巨蛋初體驗，他指出，因為都沒打過，一定要適應一下，不過不會想著麼多，打就對了，把自己準備好，讓教練團好好使用。
(中時電子報)
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