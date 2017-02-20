Nespresso攜手馬立群 舉辦《時光淬鍊Nespresso影像特展》
瑞士商Nespresso 31年前以先鋒之姿，發明了定量咖啡(portioned coffee)的概念，讓每個人都可以如技巧純熟的咖啡師一樣，在家製作一杯完美的義式咖啡，並透過時光淬鍊，成為全球咖啡領導品牌。今年春天，Nespresso 首次推出台灣市場上極為稀少的限量款熟成咖啡 ─ VINTAGE 2014 精選年份咖啡，並聯手與國內外得獎無數的攝影藝術家馬立群合作，舉辦《時光淬鍊‧Nespresso影像特展》，透過其攝影視角，捕捉你我每日生活的城市中，久未察覺、時光淬鍊的美好角落，探索「時光淬鍊而來」的獨特意境！
此次展出馬立群多年來拍攝以城市為主題的作品，除了在全台的旗艦店與專櫃展示之外，也以貨櫃車的形式在全台北中南做巡迴展出。
本次藝術家展出的作品以【城市】的三個階段為主軸做展示，第一個階段為「記憶之窗」，展出城市早期的面貌，喚醒民眾曾經生活過的共同記憶。第二個階段為「期盼之窗」，展出城市變遷過程中的面貌，對於過去存在依戀，對於未來產生期待的景象，第三個階段為「渴望之窗」，展出城市現代化的景觀。民眾透過這三個階段的作品可以看到『時間』對於城市的變化過程。
「時光淬煉-Nespresso影像特展」將於
台北場 │ 2/25-2/28 │ 12:00-21:00
新光三越信義新天地A11館1樓 北大門(香堤廣場旁)
高雄場 │ 3/3-3/6 │ 12:00-21:00
高雄漢神巨蛋百貨1樓廣場展出
(中時)
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