不爽川普移民禁令 佛勒怒嗆紅雀鄉民
美國新任總統川普(Donald Trump)的移民禁令在體壇掀起不少討論，也從NBA延燒至大聯盟，妻子來自7大穆斯林國家之一伊朗的紅雀外野手佛勒(Dexter Fowler)，對此感到相當失望。
川普新版移民禁令改為禁止伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門等7個穆斯林國家公民進入美國，新版最大差別是持有效綠卡者可入境。佛勒原本近日計畫要帶妻小芭柏妮(Darya Baghbani)和娜亞(Naya)赴伊朗探親，儘管資格並未受限，但時機敏感令佛勒退卻。
「這很重要，你沒辦法隨時探望家人是非常不幸的。」佛勒對ESPN記者撒克遜(Mark Saxon)表達不滿，不過此舉卻引來少數紅雀球迷反彈，認為運動員應該少點意見專心打球，佛勒嗤之以鼻在推特回應，「運動員也是人，不是球團的資產。」
事實上佛勒並非唯一對禁令有意見的運動員，美國體壇包括NBA聯盟主席席佛(Adam Silver)、金洲勇士主帥科爾(Steve Kerr)等人都曾公開表明反對立場。
(中時電子報)
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