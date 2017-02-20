川普擬改統計方法 凸顯美貿赤問題

華爾街日報報導，根據了解內情人士透露，川普政府正在研議更改計算美國貿易赤字的統計方法，此舉將進一步膨脹貿易赤字。

知情人士向華爾街日報指出，目前優先考慮的方案是將諸如汽車這類先從海外進口至美國、在未經加工再轉銷至加拿大或墨西哥的商品，排除在出口的統計類別之外。

經濟學家表示，此一方法將使貿易赤字進一步膨脹，因為這類商品一開始在輸入美國時已計入進口，但「轉出口」時卻不算在出口項目。

(工商)