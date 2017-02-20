小英承諾搭橋梁 同婚團體：不平等對話機制無用又有害

攸關同性婚姻平權的民法修正案初審過關，進入朝野協商，但爭議持續延燒，戰線拉長到今年。蔡英文總統18日會見正反陣營，對於對話來得比預期晚致歉，承諾由副總統陳建仁以總統府層次成立雙邊對話平台，邀雙方入府溝通。

由多個挺同婚團體組成的「婚姻平權大平台」今晚共同發表聲明，沉痛表示雖理解並感謝蔡英文搭起溝通橋樑的誠意，也相信對話的重要性，但過去由政府扮演中間者的對話已有數十場，推動婚姻平權過程中也經歷無數回正反溝通。

婚姻平權大平台強調，反同人士毫不遮掩地形容同志是蟑螂、不自然、有心理疾病、甚至「讓同志家庭養小孩就等於日本關東軍進行人體實驗」等充滿偏見的說法，不僅無法消弭歧視，更讓同志社群再次傷害、社會不斷撕裂。

聲明指出，若溝通機制如會後法務部長邱太三所說明，恐又淪為正反雙方各說各話，加上保守官僚態度，與過往並無不同，結果可想而知。更令人不解的是，對話機制的組成方式未與團體協商便決定，也未納入其他機關意見。

婚姻平權大平台表示，期待執政團隊主動、具體落實婚姻平權政見，澄清民眾疑慮，若執政團隊有心落實總統政見，不應是要雙方參與權責不清、期程不明、程序不明、組成不明的不公平機制，進行無效又跳針的「溝通」。

婚姻平權大平台共提出3點主張：

一、不具平等溝通又無民主正當性的對話機制，既無用又有害，難以實現公平正義。政府機關應主動說明法案政策、澄清謠言。

二、若在婚姻之外另外創設同性伴侶制度，將戕害同志族群憲法保障之人性尊嚴及平等地位， 應該採取目前立法院委員會已初審通過的增訂民法平等適用概括條款的立法模式，簡速平等地保障同性伴侶進入婚姻。

三、應回歸立法院法案審議程序，啟動朝野協商，才有利於公共討論及社會對話。

(中時)