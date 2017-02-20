郭台銘：富士康在陸最大招募計畫啟動
鴻海集團總裁郭台銘表示，將在中國大陸啟動富士康最大規模招募計畫，富士康今年預計招募1.2萬名大學生，以及6千名技職院校畢業生。
中國大陸媒體報導，郭台銘下午在深圳龍華廠區表示，今年兩會召開前夕，啟動迄今富士康最大規模的大學生及技職院校生招募計畫。
郭台銘指出，富士康不僅會繼續深耕中國大陸，且將持續加大人才和實體經濟的投入。未來這些大學生將從基層做起，扎根製造業，希望年輕人成為實體經濟的接班人和領軍人才。
報導引述富士康相關部門負責人張占武說明指出，今年將招募1.2萬名大學生， 以及6000名技職院校畢業生。招募計畫包括電子商貿、資訊技術、工業互聯網、人工智慧、大數據、機器人、自動化、新材料、機械工程、精密模具等領域。
報導指出，此次招募計畫遍及富士康在中國大陸30多個廠區，主要以深圳、鄭州、太原、成都、重慶、煙台等為主。
報導表示，富士康還將推動三年擢才計畫。年輕化高科技人才經過 3年在基層生產第一線鍛練後，可望進入鴻海集團接班人梯隊，重點培養。
富士康與深圳市政府去年10月簽署未來產業及創新項目合作備忘錄，雙方將在產業育成中心、新一代8K電視生態系統、半導體等未來產業和項目上，緊密合作。
郭台銘去年10月表示，要在深圳推動新一代產業革命，帶動半導體、面板等產業，計畫在2020年實現產品在深圳開發、測試的目標，在深圳建立1個到2個硬體製造育成中心。
郭台銘指出，未來8K互聯網電視的整體生態系統，鴻海要自己來建立經營廠，規劃半導體設計製造。
深圳是鴻海富士康在中國大陸的大本營，深圳龍華廠區也是鴻海組裝製造蘋果iPhone的重要基地之一。
陸媒先前報導，富士康在中國大陸28個廠區，布局智慧工廠，朝向無紙化、無人化和圖像化發展。1060220
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。