郭台銘：富士康在陸最大招募計畫啟動

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鴻海集團總裁郭台銘表示，將在中國大陸啟動富士康最大規模招募計畫，富士康今年預計招募1.2萬名大學生，以及6千名技職院校畢業生。

中國大陸媒體報導，郭台銘下午在深圳龍華廠區表示，今年兩會召開前夕，啟動迄今富士康最大規模的大學生及技職院校生招募計畫。

郭台銘指出，富士康不僅會繼續深耕中國大陸，且將持續加大人才和實體經濟的投入。未來這些大學生將從基層做起，扎根製造業，希望年輕人成為實體經濟的接班人和領軍人才。

報導引述富士康相關部門負責人張占武說明指出，今年將招募1.2萬名大學生， 以及6000名技職院校畢業生。招募計畫包括電子商貿、資訊技術、工業互聯網、人工智慧、大數據、機器人、自動化、新材料、機械工程、精密模具等領域。

報導指出，此次招募計畫遍及富士康在中國大陸30多個廠區，主要以深圳、鄭州、太原、成都、重慶、煙台等為主。

報導表示，富士康還將推動三年擢才計畫。年輕化高科技人才經過 3年在基層生產第一線鍛練後，可望進入鴻海集團接班人梯隊，重點培養。

富士康與深圳市政府去年10月簽署未來產業及創新項目合作備忘錄，雙方將在產業育成中心、新一代8K電視生態系統、半導體等未來產業和項目上，緊密合作。

郭台銘去年10月表示，要在深圳推動新一代產業革命，帶動半導體、面板等產業，計畫在2020年實現產品在深圳開發、測試的目標，在深圳建立1個到2個硬體製造育成中心。

郭台銘指出，未來8K互聯網電視的整體生態系統，鴻海要自己來建立經營廠，規劃半導體設計製造。

深圳是鴻海富士康在中國大陸的大本營，深圳龍華廠區也是鴻海組裝製造蘋果iPhone的重要基地之一。

陸媒先前報導，富士康在中國大陸28個廠區，布局智慧工廠，朝向無紙化、無人化和圖像化發展。1060220

(中央社)