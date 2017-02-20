澎湖長照2.0 打造高齡友善健康樂活島

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澎湖縣長陳光復今天表示，推動長照2.0，是以社區為基礎的照顧服務體系，期許縮短城鄉資源分布不均現象，使長者接受「在地化」、「個別化」與「人性化」的健康促進及預防保健等照護。

澎湖縣政府打造澎湖成為高齡友善健康的樂活島，提供民眾預防失能以及在地、即時、便利的社區照顧，縣議會今天邀請陳光復就「推動長照2.0」進行專案報告。

陳光復說，澎湖由於在地產業結構等因素影響，年輕子弟外流嚴重，人口老化比率高，加上醫療衛生的進步，國人平均餘命逐年穩定增加，使得長期照顧需求人數也同步增加，尤其受到少子化影響，個人與家庭的照顧壓力負荷日趨沉重。

澎湖縣政府推動「長照2.0」，從優化初級預防功能開始，銜接預防保健、減緩失能、促進老人健康福祉、提升生活品質、多元社區式服務、在宅臨終安寧照顧等，希望透過健全的長照系統，減輕家屬照顧負擔，讓縣民得以在地安養天年。

陳光復指出，長照2.0計畫，縣府已成立跨局處「長期照顧服務推動小組」，共建置10家居家護理所、喘息服務和居家復健各3個單位、2家居家服務單位、6家日間照顧中心、小規模多機能中心、交通接送和到宅沐浴車各1個單位與9家餐飲服務單位等。

陳光復表示，縣府也將在湖西、望安、七美等3鄉設置長照分站，建置「澎湖縣長照服務APP」軟體，方便民眾下載使用，讓長者能接受「在地化」、「個別化」與「人性化」的健康促進及預防保健等照護，讓長者更長壽、健康，享有長期照護服務。

澎湖長照2.0計畫服務對象，包括65歲以上老人、55歲以上山地原住民、50歲以上身障者、65歲以上生活活動失能且獨居之老人、50歲以上失智患者、55歲以上平地原住民、49歲以下身障者及65歲以上衰弱者。1060220

(中央社)