板橋早餐店不雇用男生 違反性平法遭罰15萬

違規店家外觀。（新北市勞工局提供）

去年底新北市板橋區的雅米早午餐店徵服務員，一名男性求職者致電，店家卻以「我們不請男生」為由拒絕，憤而向新北市勞工局申訴。勞動局就業歧視評議委員會認為，求職者的性別與是否能勝任服務員無關，依違反《性別工作平等法》裁罰15萬元。

業者於勞工局約談時也表明，因外場需要穿裙裝，「為要統一服裝，所以只請女生」，也表示「因外場都要穿裙裝，所以才會直接回覆不請男生，避免求職者白跑一趟」。

就業安全科長陳兆年表示，除非工作內容確實有限制性別必要，像是女性內衣銷售員限女性，或男性服裝模特兒限男性，否則不得限制求職者性別。該早餐店業者明顯違法《性別工作平等法》，依法可處30萬以上150萬元以下罰鍰。而勞工局考量業者營業規模較小，故處15萬元罰鍰；記者也致電店家，業者則不願回應。

(中時)