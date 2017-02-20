新北最乾淨城市 強化清掃爭蟬聯
環保署公佈105年考核成績，新北市蟬聯全國最乾淨城市，5項評比都獲特優。市府環保局表示，對部分仍髒亂社區，會請清潔隊加強打掃，各村里檢討改進，爭取今年繼續蟬聯。
新北市府環保局長劉和然表示，新北市升格以來，連續6年都獲全國最乾淨城市，這次無預警的考核評比，新北市再度脫穎而出，除在全國直轄市及縣市組榮獲特優獎，也在全國鄉鎮市區組的推薦組(鶯歌區)，及指定組(五股區)等，獲得5個獎項。
對於蟬聯全國最乾淨城市的美譽，住在板橋區的陳姓民眾表示，他住的國泰街附近就沒有如此乾淨，社區周邊鄰里的環境仍需加強。
官員透露，新北市副市長李四川也住在板橋，他曾經晨起運動時，發現第一運動場周邊存在許多運動完民眾喝的飲料包裝，直接打給市府體育處長洪玉玲反映，緊急調整清潔工班的清潔時段。
社區的整潔需要里民的共識與一起維護，考核委員對於新北市鶯歌區東鶯里的評價很高，委員的評語是「乾淨到幾乎看不到髒亂，社區動員力勢必很強，是值得推薦的全國模範里。」
但抽查沒有被選中的土城區峰廷里，湯姓居民反映，社區里內經常看見髒亂，除環境因素、社區居民素質，也不常看見清掃。
環保局主任秘書程大維聯繫土城區清潔隊長，請隊長不定期抽查垃圾車收運情況，以及不讓垃圾落地。由於峰廷里、延吉街附近是攤集區，巷弄由里長自行維護，環保局會持續加強巡查，督促里長雇工清掃。1060220
(中央社)
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