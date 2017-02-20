北京市前副書記呂錫文受賄 被判13年

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吉林省吉林市中級人民法院今天一審宣判，中共前北京市委副書記呂錫文因累計受賄人民幣1878萬元，被判處有期徒刑13年，並罰款200萬元，受賄財物上繳國庫。

央視報導，呂錫文當庭表示服從判決，不再上訴。

報導指出，經過調查，2001至2015年，呂錫文擔任北京市西城區長、西城區委書記、北京市委常委兼組織部長，北京市委副書記等職務期間，利用職務便利為請托單位和個人謀取利益，收受財物共折合人民幣1878萬6602元（新台幣約8500萬元）。

法院判決指出，呂錫文的行為構成受賄罪。但鑑於呂錫文到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實；且認罪、悔罪，積極退繳全部贓款贓物，具有法定從輕處罰情節，依法可從輕處罰，遂作出上述判決。1060220

(中央社)