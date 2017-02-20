春雨遲遲不來 水公司管控水庫、抗旱井因應
春雨遲遲不來，台灣自來水公司20日召開今年度第二次抗旱會議，同時將在明天與水利署再進行抗旱應變小組會議。有了前年遭逢60多年以來最嚴重枯旱經驗，水公司從今年初起已開始水庫總量管制，並在必要時啟動地下水源、抗旱井，有助抗旱。
台灣水公司發言人武經文表示，民眾目前對於缺水還「無感」，事實上，從今年初起已經配合水利署各地區的燈號顯示調控各水庫水量、進行總量控制。以目前水情狀況來看，明天水利署會議上應會宣布從苗栗到台南進入「綠燈」，也就是水情吃緊狀態，警惕民眾要節約用水，否則目前水量撐不到春雨來臨，可能就要限水，進入更嚴重的黃、紅燈。
前年台灣遭遇60多年來最大的枯旱期，民眾展開抗旱大作戰的記憶，早已隨著去年的好水情狀況而拋諸腦後，但水公司可不敢輕忽。武經文說，前年的抗旱危機解除後，水公司即開始在台中、彰化等地進行一些新的鑿井工程，用意就是要「未雨綢繆」時因應。
因而，從今年初起，水公司除常態性的進行夜間水壓調控之外，同時也啟動地下水源和抗旱井，目的在補充小系統水源不足或尖峰十段用水量較大狀況。武經文說，此措施能補給的水量當然比大供水區的水量有相當大的差距，但能夠提升水壓系統等，在非常時期也是「不無小補」，輔助維持正常供水。
(中時)
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