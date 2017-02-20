金山兒童遊樂設施少 廖正良促市府蓋公園
近日有家長陳情，金山現有公園兒童遊樂設施老舊不足，打算連署要求市府興建公園；市議員廖正良受理民眾陳情，要求市府盡速完成市地重劃，興建功能完善的公園滿足市民需求，城鄉局回應，預計年底完成審議程序後，便能啟動市地重劃。
市議員廖正良指出，金山僅有2座公園有兒童遊樂設施，1座位在豐漁里，1座位在金山消防分隊旁邊的運動廣場，前者溜滑梯、蹺蹺板等兒童育樂設施年久失修，不堪使用；後者離市區稍有段距離，民眾只能就近帶小孩至附近學校遊憩。
廖正良表示，金山市地重劃目前已完成遺址試掘，確認底下沒有文物，且單元A、B、C皆有規劃1座公園用地，活動空間充足，要求城鄉局盡速啟動金山市地重劃，興建具備兒童遊樂設施的公園回應市民期待。
家長李小姐說，金山現有公園不足，每逢寒暑假只能帶小孩至附近小學玩耍，然而學校有時因種種因素不開放使用，十分不便；有意結合其他家長連署，爭取市府在腹地充裕的中山堂公園增設兒童遊樂設施。
金山區公所表示，豐漁里公園原有溜滑梯、盪鞦韆器材供孩童嬉戲，因器材年久腐壞，目前正請廠商更換新的兒童遊樂器材；至於民眾希望在中山堂公園增設遊樂器材，受限當地規劃及日前BOT案，暫未予考慮。
城鄉局回應，金山市地重劃共規劃3座公園和1座停車場，將待內政部完成審議程序後，預計最快年底方能啟動市地重劃作業。
(中時)
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