WBC》古巴總教練帶新血 盼能挺進第二輪

古巴總教練馬蒂。(周鎮宇攝)

經典賽古巴國家隊，為了盡快調整實戰狀態，今來台與中華隊進行熱身賽，首度擔任國家隊總教練的馬蒂，他表示，因為球員都是來自古巴聯賽各球隊的菁英分子，所以要藉由這樣的移訓賽，訓練大家的默契。

古巴國家隊近期進入換血期，陣中不乏許多年輕小將，馬蒂說，球員跑去美國是沒有辦法的事情，這次陣容中，除了效力日職的德斯佩岡與外野手塞佩達是老將外，其餘都是年輕選手，不過這也是目前最適合的國家隊陣容。

馬蒂包含球員與教練資歷長達45年，今年是古巴聯賽冠軍球隊總教練，之前只有帶過青棒國家隊，這次是首度擔任國家隊總教練，他坦言確實有壓力，不過會以愉快的心情來帶領這次比賽。

至於經典賽目標，馬蒂評析，包含美國、日本或多明尼加，都是非常強的隊伍，目前初步目標就是放在第二輪；他也期盼，中華隊與古巴能夠一起挺進第二輪，他認為台灣沒問題。

(中時電子報)