WBC》古巴總教練帶新血 盼能挺進第二輪
經典賽古巴國家隊，為了盡快調整實戰狀態，今來台與中華隊進行熱身賽，首度擔任國家隊總教練的馬蒂，他表示，因為球員都是來自古巴聯賽各球隊的菁英分子，所以要藉由這樣的移訓賽，訓練大家的默契。
古巴國家隊近期進入換血期，陣中不乏許多年輕小將，馬蒂說，球員跑去美國是沒有辦法的事情，這次陣容中，除了效力日職的德斯佩岡與外野手塞佩達是老將外，其餘都是年輕選手，不過這也是目前最適合的國家隊陣容。
馬蒂包含球員與教練資歷長達45年，今年是古巴聯賽冠軍球隊總教練，之前只有帶過青棒國家隊，這次是首度擔任國家隊總教練，他坦言確實有壓力，不過會以愉快的心情來帶領這次比賽。
至於經典賽目標，馬蒂評析，包含美國、日本或多明尼加，都是非常強的隊伍，目前初步目標就是放在第二輪；他也期盼，中華隊與古巴能夠一起挺進第二輪，他認為台灣沒問題。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。