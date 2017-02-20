228連假疏運 維持國道夜間免收費

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下週就是228連續假期，交通部今天公布疏運措施，包括假期前一天晚間11時到當天上午6時國道暫停收費，國5採取高乘載管制措施。

今年228連假有4天，交通部今天表示，228假期以出遊人潮為主，若碰上好天氣，風景區和遊樂區恐擠滿人潮，交通部也鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具避免塞車。

交通部表示，這次西部地區已增加高鐵班次，運能較平日提高13%；台鐵也增加花東運能，實施北宜區間快車服務、東線新自強號實名制、加開返鄉及返工直達專車，全線運能較平日提高11%。

高公局表示，為紓緩國道常態性壅塞，假期前一天高速公路晚間11時到上午6時為夜間免收費時段；另外，國5將於2月25日和26日的上午7時到中午12時進行南下高乘載管制，2月26日到28日下午3時到晚間8時實施北上高乘載管制。

此外，為強化國5疏運，台鐵也增開樹林羅東間往返區間快車，共18列次，優惠票價100元，有需要的民眾可多加利用。1060220

(中央社)