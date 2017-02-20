228安心出遊 交通部提6大措施

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228連假將至，為讓民眾安心出遊，交通部今天晚間公布6項措施，以確保旅遊及遊覽車安全，盼民眾安心出遊。

蝶戀花旅行社遊覽車翻覆造成33死，重創民眾對國旅信心，面對即將到來的228連假，交通部今天晚間公布6項措施，鼓勵消費者安心出遊。

交通部公布的六大措施如下：

一、嚴查旅遊產品，會同勞動部、旅行業品質保障協會、消基會等單位，對市面上一、二日遊之旅遊產品作合宜性審查，旅遊行程時間較長者，必須替換駕駛並於行程表揭露，其他價格、遊程不合理者，將直接要求下架。

二、推薦優質服務，由公路總局公布連續兩期評鑑成績獲優良之遊覽車業者名單總計41家，供國人參考選用。

三、杜絕不良服務，公路總局連續兩期評鑑成績為丙、丁等之遊覽車業者總計有27家，未來假期所提供之遊程、駕駛將由觀光局會同公路總局共同審查，避免劣質服務影響國人信心。

四、管制老車旅程，對於車齡10年以上之遊覽車，協調業界、公會透過GPS避免車齡老舊遊覽車行駛海拔500公尺以上之山區道路。

五、召回老車嚴檢，交通部公路總局召回13日國五事故同型車166輛臨檢，並對95年前進入市場服務的5157輛老舊遊覽車盤查；另針對車體銹蝕、座椅不佳、違規件數偏多及運輸業考核丙丁等業者車輛增加實施專案臨檢。

六、清查高風險駕駛，公路總局對於有重大或高頻次違規、行為偏差等危及消費者權益或安全情事之駕駛人，會通知所屬遊覽車客運公司或旅行業，重新檢討是否持續雇用與合作。1060220

(中央社)