執行署追討近5000億帳 陳碧仲否認是討債公司

法務部次長蔡碧仲（右二）為成果展開幕，否認行政執行署是討債公司。（廖素慧攝）

法務部行政執行署成立16年為國家徵起近5000億欠稅及罰緩，被民間戲稱為「合法討債公司」，20日在嘉義地檢署舉辦成果巡迴展，新科法務部次長蔡碧仲強調「執行署非討債公司」，是用合法手段追繳回欠國家、欠人民的錢。

蔡碧仲表示，行政執行署不是討債公司，是因為各地分署、執行官不眠不休執法，對大戶有方法、有手段，對小戶有彈性作為，在求償過程中也做公益，沒有錢的困境和有錢故意不繳稅是不一樣的，執行署是依法做符合公義的處置。

法務部行政執行署「執行有愛‧公義無礙」成果與檔案巡迴展，今天在嘉義地檢署舉行開幕儀式，法務部次長蔡碧仲、行政執行署長朱家崎、嘉義分署長謝道明、嘉義地檢署檢察長郭珍妮、嘉義市長涂醒哲、嘉義縣副縣長吳芳銘等官員共同按燈揭幕。

(中時)