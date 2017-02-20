京華城傳賠錢欲重建 業者聲明澄清、否認
京華城被媒體指稱6、7年來，每年至少賠2、3億元以上，截至目前還欠銀行團約百億元經費未還，傳出業者有意打掉重建，京華城今天（20日）稍早發出聲明否認，表示營運正常，並非媒體報導所言每年虧損2、3億，「此乃錯誤解讀，該款項實為支付銀行團聯貸本息之大略計算。」也澄清目前未有改建計畫！
對於京華城7度送件至台北市政府，希望爭取返回原有容積率，從392％回到560％，讓現有1.9萬多坪賣場能改返回2.7萬多坪，業者說「從未要求提高容積率，而是容積率原本就是第三種商業區560%。」
以下是聲明稿原文
京華城今日就改建及容積率等新聞請媒體更正澄清：
一、京華城目前並無任何基地改建計畫。
二、京華城希望北市府依照105年1月7日監察院糾正案及105年8月11日內政部函，盡速確認京華城容積率為560％，以保障公司營運及股東既有權益。
三、本公司營運正常，並非媒體報導所言每年虧損二、三億，此乃錯誤解讀，該款項實為支付銀行團聯貸本息之大略計算。
(中時)
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