重燃KANO戰火 嘉大與中京大棒球賽今起登場
台日再續KANO棒球戰火。嘉義大學與日本中京大學棒球友誼賽今天起，在嘉義市立棒球場舉行3場，重燃1931年2校在甲子園爭奪冠亞軍的戰魂，嘉義市長涂醒哲出席開球儀式，欣喜台日透過棒球運動深化情誼。
嘉大與中京大的棒球情始自1931年，嘉義農林棒球隊KANO代表台灣赴日本參加第17回夏季甲子園大會，與中京商業學校決戰，最後KANO獲得亞軍，中京商業學校現已改名為中京大學附屬中京高等學校，嘉農也升格為嘉義大學。
2015年底嘉義大學與日本學校法人梅村學園中京大學（Chukyo University）簽署學術交流協議，約定在嘉義、日本輪流打棒球賽，去年8月2校在日本名古屋瑞穗及豐田球場進行3場交流賽，今年中京大理事長梅村清英率團回訪嘉義，2校在市立棒球場再點燃戰火。
市府表示，嘉大、中京大於21日、23日下午3時30分在市立棒球場，還各有1場賽事，歡迎大家觀賽，此外，今年8月KANO季將邀請全國高中木棒隊前16強參加「KANO盃全國高中棒球菁英賽」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。