重燃KANO戰火 嘉大與中京大棒球賽今起登場

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嘉義大學棒球隊（右）與日本中京大棒球隊互相致意。（廖素慧攝）

嘉義大學及中京大延續台日棒球運動交流。（廖素慧攝）

台日再續KANO棒球戰火。嘉義大學與日本中京大學棒球友誼賽今天起，在嘉義市立棒球場舉行3場，重燃1931年2校在甲子園爭奪冠亞軍的戰魂，嘉義市長涂醒哲出席開球儀式，欣喜台日透過棒球運動深化情誼。

嘉大與中京大的棒球情始自1931年，嘉義農林棒球隊KANO代表台灣赴日本參加第17回夏季甲子園大會，與中京商業學校決戰，最後KANO獲得亞軍，中京商業學校現已改名為中京大學附屬中京高等學校，嘉農也升格為嘉義大學。

2015年底嘉義大學與日本學校法人梅村學園中京大學（Chukyo University）簽署學術交流協議，約定在嘉義、日本輪流打棒球賽，去年8月2校在日本名古屋瑞穗及豐田球場進行3場交流賽，今年中京大理事長梅村清英率團回訪嘉義，2校在市立棒球場再點燃戰火。

市府表示，嘉大、中京大於21日、23日下午3時30分在市立棒球場，還各有1場賽事，歡迎大家觀賽，此外，今年8月KANO季將邀請全國高中木棒隊前16強參加「KANO盃全國高中棒球菁英賽」。

(中時)