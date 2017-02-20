昔日童星涉糾眾砍人 組織犯罪部分檢方不起訴
曾演出偶像劇《海豚灣戀人》男童達達紅極一時的王欣逸，涉嫌幫葉姓友人出氣，去年暑假深夜和9名同夥持鐵鋁棒、西瓜刀砍人，造成曲姓男子重傷昏迷，桃檢去年底依殺人未遂罪嫌起訴，但針對警方認為一行人組「南崁幫」涉及組織犯罪部分，桃檢採信他們「臨時起意」說法，予以不起訴處分。
葉姓少年和李姓少年去年7月21日在蘆竹夜市起糾紛，葉求助於陳姓表姐，20歲的王欣逸獲悉即幫忙出氣，把李男約出來，撂來8人持西瓜刀、球棒和甩棍追打，其中陪同李男赴約的曲姓少年，因行動不便成箭靶，遭痛毆倒地失去意識，王等人則囂張結伴到新北的摩鐵慶功，遭警方依殺人未遂、違反組織犯罪條例移送偵辦。
但一行人否認到底，口徑一致說：「沒聽過南崁幫」，桃檢認為，警方並未查獲組織圖和組織幫規，首領和幫眾界線模糊，也沒有入會儀式，充其量只是臨時性的犯罪組合，不構成組織，證據不足下，在組織犯罪部分將一行人不起訴處分，但仍依殺人未遂罪嫌起訴。
(中時)
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