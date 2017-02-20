劉奕兒進演藝圈「不靠爺」！聽到噩耗崩潰跪地痛哭

劉奕兒原來是高鳴的長孫女。（張祐銘攝）

高鳴告別式上，長孫女劉奕兒難過得不斷拭淚。（張祐銘攝）

高鳴告別式上，長孫女劉奕兒難過得頻頻掉淚。（張祐銘攝）

劉奕兒送別爺爺高鳴。（張祐銘攝）

劉奕兒哭著送別爺爺高鳴。（張祐銘攝）

資深演員高鳴（本名劉明哲）罹患膀胱、腎、肺、淋巴、直腸、攝護腺等6種癌症，6日疑因久病厭世，在妻子于真開的卡拉OK店外上吊身亡，享壽83歲。家屬20日在基隆市梵宇天閣為他舉行告別式，遺體火化後，將遵照他生前遺願擇期進行海葬。除了高鳴的四弟、資深演員劉林親送大哥最後一程，近來人氣頗旺的劉奕兒竟是高鳴的長孫女，直到她站在家屬答禮區，祖孫身分才曝光。

劉奕兒現身告別式時頻頻拭淚，現場播放「永遠的大俠」追思影片時，她更是哭濕好幾張面紙，不時低頭擦淚，或仰天像在對爺爺說話，哭紅眼的模樣非常令人心疼不捨。經紀人表示，因為劉奕兒的家人很低調，所以他們希望先讓阿公的法會圓滿，之前才完全沒對外提及，先前也僅有經紀公司幾位同事知情。

劉奕兒本名劉思廷，是已故資深藝人高鳴與前妻生的大兒子的長女，雖然阿公、叔公劉林都是演藝圈有名的資深演員，但她進演藝圈便被長輩要求低調，必須靠自己，劉林受訪時說，他和大哥都是這麼要求奕兒必須靠自己，但兩人都很關心她，她主演的幾部戲都有看，也會給她表演上的建議，她覺得劉奕兒很有表演天份。高鳴前妻、劉奕兒親奶奶在告別式上也忍不住對媒體誇孫女平常很貼心。

雖然劉奕兒對於自己是高鳴孫女的事很低調，幾乎不對外提及，但其實她近日接連在粉絲團寫許多文字表達對爺爺的思念，用自己的方式跟爺爺道別，20日祖孫身份曝光後，大家才發現，原來她早就在臉書以「藏頭文」方式默默哀悼爺爺「劉明哲」、「高鳴」，還提及小時候爺爺是如何寵愛她，一聽說「思廷（本名）」喜歡一台有點貴的腳踏車，馬上二話不說去扛回家，祖孫倆還會一起摺紙飛機、比賽誰射得遠。

三立《浮士德的微笑》製作人陳慧瑛心疼地說，高鳴過世那天，家人直到劉奕兒收工，才敢打電話告知噩耗，她接完電話當場跪地痛哭。但因為她很低調，這段時間劇組只知道她爺爺過世，直到她要為了告別式請假、劇組要送花致意，劇組才知道原來她是高鳴的親孫女。

(中時)