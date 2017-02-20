金正男遭刺殺 傳長子金韓松今晚赴大馬

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我要評比

北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男遇刺身亡，家屬低調多日後，突然傳出長子金韓松將於晚間抵達吉隆坡，預料他此行主要是出面處理父親金正男遺體後續事宜。

大馬媒體中國報報導指出，已有大批媒體趕赴吉隆坡第2國際機場，金韓松將於晚間7時50分抵達馬來西亞。1060220

(中央社)