孩童暈倒除叫救護車 周圍要清空

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一名3歲男童今在幼稚園突然倒地，送醫不治。小兒科醫師提醒，孩子暈倒，爸媽除了叫救護車，還應注意周圍安全，讓孩子側身平躺，保持呼吸道暢通，若無呼吸心跳，趕快做CPR。

台大醫院小兒部主任黃立民今天受訪時表示，臨床上，孩童突然暈倒甚至猝死的情況，以1歲以下較常見，發生率約為千分之1，通常是對環境刺激產生較大反應，導致缺氧等症狀。

孩子滿1歲以後，適應環境的能力增加，猝死風險也就大大降低，通常是心臟或腦部突然發生嚴重的變化，例如心律不整、腦部突然出血或是腦炎影響到腦幹、腦部動脈瘤等等都有可能，但發生率僅幾萬、甚至幾十萬分之1。

不過，黃立民坦言，孩童心臟、腦部疾病幾乎沒徵兆，必須經過特殊檢查才能發現，家長要防範有難度，僅能呼籲有家族病史的家長，應該格外當心孩子身體狀況。

孩子無預警倒地，爸媽除了叫救護車還能做什麼？高雄榮總兒童醫學部主任邱益(火宣)建議，孩子暈倒時應先把周圍清空，確保孩子安全，並且讓孩子側身平躺，保持呼吸道暢通，以免被嘔吐物嗆到。

此外，家長也應注意孩子有無呼吸、脈搏，如果沒有心跳就應趕快做心肺復甦術（CPR），若超過5分鐘無呼吸心跳，缺氧恐傷及腦部。1060220

(中央社)