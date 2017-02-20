北韓駐馬國大使：金正男之死 北韓非幕後凶手

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本月20日，北韓駐馬來西亞大使姜哲在吉隆坡北韓大使館前召開記者會，姜哲表示，不相信馬來西亞警方的調查結果，並否認了北韓幕後指使的說法。

人民日報海外版官網「海外網」報導，姜哲稱，金正男被害事件的唯一受益者是南韓，馬來西亞政府和南韓政府相勾結，指認北韓為幕後凶手。北韓將會向國際社會上揭發真相。馬來西亞警方對金正男死亡案的調查並非為了查明死因或者追蹤嫌疑人，而是有政治動機。

北韓大使表示，目前事件正朝著不利於北韓的態勢進展，這一事件也影響與馬來西亞政府的外交關係。

另外，北韓大使還聲稱，金正男被害事件調查被「政治化」。北韓尋求對金正男之死與馬國方面展開聯合調查。

(旺報)