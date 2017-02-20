增設國3北土城交流道 高公局審查通過

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我要評比

地方急迫需要的土城清水（北土城）交流道，交通部高速公路局20日召開交流道增設審查委員會，決議有條件通過新北市政府提案，新北市交通局表示，將依審查意見儘速修正報告書送高公局核定，加速推動該交流道興建，工程預計斥資14億元，經費由地方負擔38%、中央62%。

(中時)