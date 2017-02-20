QQ群販賣個資 騰訊：擴大排查
陸媒報導，訊息販子利用騰訊QQ平台大量販賣個人訊息，引起大陸公安部門重視。騰訊安全團隊今天表示，已對報導中涉及的QQ群採取永久封停措施，並擴大排查QQ群內的訊息販賣情形。
央視新聞客戶端16日播發的「直擊個人信息販賣亂象」稿件中，報導訊息販子可以透過手機號碼，查到手機持有人身分訊息、名下資產，通話紀錄甚至手機定位即時位置。
騰訊安全團隊表示，2016年至今，透過排查和用戶的舉報，共查處涉及個人訊息販賣的QQ群4700多個，封停3500多個QQ帳號。然而訊息販子往往會採取規避關鍵詞等方式，逃避安全監控。
騰訊安全管理部副總監馮凌雲說，訊息販賣者會利用各種變種的關鍵字來建立群組。比如這次的不法分子就隱藏在一個討債的群組裡，光透過外在可識別的方式難以找到這些群組違規的事實，給排查帶來很大的難度。1060220
(中央社)
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