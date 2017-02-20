發展新零售模式 阿里巴巴牽手百聯

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大陸電商龍頭阿里巴巴今天宣布與百聯股份戰略合作，發展「新零售模式」。不過，雙方合作暫未涉及股權層面的交易，目前僅限於戰略及業務層面。

綜合陸媒報導，阿里巴巴今天在上海舉辦2017年新零售戰略發布會，宣布與上海百聯集團股份有限公司進行戰略合作，發展新零售模式。

報導指出，阿里與百聯兩大企業基於大數據和網路技術，將在全方位融合創新、新零售技術研發、高效供應鏈整合、會員系統互通、支付金融互聯、物流體系協同等6個領域展開合作。

報導提及，此次合作目前僅限於戰略及業務層面，暫未涉及股權層面交易。雙方將會以成立聯合工作小組、高級管理人員定期交流等方式，全面展開合作。

阿里巴巴聲明，與百聯的合作將涉及店面升級和合併客戶的即時訂單。公司將探索利用人工智慧、數據和物聯網方式並與百聯共同管理客戶關係；此外，為了改進採購、降低成本，將整合供應鏈管理。

另一方面，百聯所有店面都將採用支付寶，百聯的物流體系也將與阿里巴巴旗下的「菜鳥網絡」合作。1060220

(中央社)