WBC》面對陳金鋒教練 林哲瑄直呼不太適應

林哲瑄目前是中華隊陣中主力外野手。(周鎮宇攝)

經典賽中華隊中外野手林哲瑄，昨面對世大運代表隊擔任先發第9棒，2打數擊出1支安打，今賽前還與轉任中華隊教練團的陳金鋒一同進行打擊練習，林哲瑄說：「其實有點不太適應鋒哥當教練。」

林哲瑄目前是經典賽中華隊主力外野手，他表示，目前都還在調整狀況，昨天打出安打，是在3壞球後鎖定速球作攻擊，收到不錯的效果。

今賽前與林哲瑄與陳金鋒一同進行打擊練習，林哲瑄直呼有點不習慣，不過他指出，陳金鋒有針對一些自己的打擊小細節做修正。

(中時電子報)