英媒：歐盟調查大陸一帶一路高鐵項目
英國媒體批露，歐盟正在調查一個高鐵投資項目，該項目涉嫌違反歐盟的公開招標法規。由於這個項目是大陸在歐洲的第1個高鐵項目，若是遭逢挫敗，對北京而言相當難堪。
英國金融時報報導，歐洲聯盟執行委員會正在調查的項目，是從塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）到匈牙利布達佩斯之間、長達350公里的高速鐵路項目，項目預估成本為28.9億美元。這段鐵路被認為是中國大陸力推的「一帶一路」計畫中的標誌性項目。
「一帶一路」是指「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」，沿線含65個國家，大多需要產業升級。
報導引述歐盟官員的話指出，這項調查將評估該項目的財務可行性，以及是否違反歐盟有關大型交通項目必須公開招標的規範。執委會發言人表示，「正在評估該項目是否遵守歐盟法律，目前正在與相關國家對話」。
據了解，這項調查將涵蓋匈牙利與塞爾維亞政府分別簽訂的協議，但主要焦點放在匈牙利。匈牙利是歐盟會員國，必須嚴格遵守歐盟採購法規。不願具名的歐盟高階官員表示，違反歐盟招標法律將面臨罰款並遭到起訴的後果。
報導指出，這個項目是中國大陸在歐洲的第1個鐵路項目，曾在2013年的一場峰會上將這個項目做為贏得中東歐國家支持的基礎項目，若是遭逢法律挫敗，將使北京當局的外交處於難堪的處境。1060220
(中央社)
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